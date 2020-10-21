Хотя бы интеграцией с бонусной программой Сильпо. Можно установить код на приложение, отличный от пина карты. Ну и фемили-пилотом))
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:09
Re: Банк Восток
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:15
Сделано неплохо, задумка интересная. Багов правда как... На вкладке Бонус идёт включение макс яркости(ОК), при переходе на другую вкладку яркость становится прежней(ОК), переходим на первую вкладку с картой, яркость прежняя(ОК), переходим на другую программу и возвращаемся назад в вбр, яркость максимальная, пока не перейдем в Бонус и на другую вкладку(БАГ). Тоже и при блокировке телефона и разблокировке. Саппорт мне доказывает, что приложение яркость экрана не меняет (.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:20
Re: Банк Восток
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:28
Re: Банк Восток
Дальше ввода номера телефона не могу пройти (нет разрешения), хотя я почти закончил регистрацию во вторник.
Поддержка сделала заявку, жду решения, но пока глухо.
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