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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:09

Re: Банк Восток

  unknownurl написав:Что необычного?
Хотя бы интеграцией с бонусной программой Сильпо. Можно установить код на приложение, отличный от пина карты. Ну и фемили-пилотом))Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:15

  Bosstone написав:
  unknownurl написав:Что необычного?
Хотя бы интеграцией с бонусной программой Сильпо. В отличии от моно, можно установить код на приложение, отличный от пина карты. Ну и фемили-пилотом))

Сделано неплохо, задумка интересная. Интеграция с Сильпо понятно: Восток же кептивный банк Фоззигруп, эта интеграция уже давно в нативном приложении Востока для карт Сильпо с платежной функцией присутствует, лет уже с 3. Апликуха ОЧЕНЬ сырая. Багов как... На вкладке Бонус идёт включение макс яркости(ОК), при переходе на другую вкладку яркость становится прежней(ОК), переходим на первую вкладку с картой, яркость прежняя(ОК), переходим на другую программу и возвращаемся назад в вбр, яркость максимальная, пока не перейдем в Бонус и на другую вкладку(БАГ). Тоже и при блокировке телефона и разблокировке. Саппорт мне доказывает, что приложение яркость экрана не меняет (.
Востаннє редагувалось unlock в Чет 22 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
б.Шон
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:20

Re: Банк Восток

  unknownurl написав:Я до сих пор не могу закончить регистрацию...

На каком этапе проблема? Поддержка обещает исправить? У меня прошло двое суток с момента обращения до исправления.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:28

Re: Банк Восток

Bosstone написав:
  unknownurl написав:Я до сих пор не могу закончить регистрацию...

На каком этапе проблема? Поддержка обещает исправить? У меня прошло двое суток с момента обращения до исправления.
Дальше ввода номера телефона не могу пройти (нет разрешения), хотя я почти закончил регистрацию во вторник.
Поддержка сделала заявку, жду решения, но пока глухо.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 23:04

Re: Банк Восток

Странно, сегодня 4 раза рассчитывался БВР, а графа «Розрахунки карткою БВР» как равнялась 0, так и равняется.
А, понятно,
Подогретая линия: Баллы будет видно после того как они попадут в выписку, а это в течении 3-ёх рабочих дней.
б.Шон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42

Коллеги, а кто-то пробовал добавить карту в "гаманець мастерпас"? Хотел заплатить приложением сильпо с этой карты.
У меня не добавляет и выдаёт ошибку.
Я догадываюсь, почему это может быть, и даже вероятный способ решения. Но сначала хочу понять - это только у меня, или глобальная проблема
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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