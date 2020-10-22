Хотя бы интеграцией с бонусной программой Сильпо. Можно установить код на приложение, отличный от пина карты. Ну и фемили-пилотом))
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Додано: Чет 22 жов, 2020 17:09
Re: Банк Восток
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:15
Сделано неплохо, задумка интересная. Интеграция с Сильпо понятно: Восток же кептивный банк Фоззигруп, эта интеграция уже давно в нативном приложении Востока для карт Сильпо с платежной функцией присутствует, лет уже с 3. Апликуха ОЧЕНЬ сырая. Багов как... На вкладке Бонус идёт включение макс яркости(ОК), при переходе на другую вкладку яркость становится прежней(ОК), переходим на первую вкладку с картой, яркость прежняя(ОК), переходим на другую программу и возвращаемся назад в вбр, яркость максимальная, пока не перейдем в Бонус и на другую вкладку(БАГ). Тоже и при блокировке телефона и разблокировке. Саппорт мне доказывает, что приложение яркость экрана не меняет (.
Востаннє редагувалось unlock в Чет 22 жов, 2020 23:00, всього редагувалось 1 раз.
б.Шон
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:20
Re: Банк Восток
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:28
Re: Банк Восток
Дальше ввода номера телефона не могу пройти (нет разрешения), хотя я почти закончил регистрацию во вторник.
Поддержка сделала заявку, жду решения, но пока глухо.
Додано: Чет 22 жов, 2020 23:04
Re: Банк Восток
Странно, сегодня 4 раза рассчитывался БВР, а графа «Розрахунки карткою БВР» как равнялась 0, так и равняется.
А, понятно,
Подогретая линия: Баллы будет видно после того как они попадут в выписку, а это в течении 3-ёх рабочих дней.
б.Шон
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42
Коллеги, а кто-то пробовал добавить карту в "гаманець мастерпас"? Хотел заплатить приложением сильпо с этой карты.
У меня не добавляет и выдаёт ошибку.
Я догадываюсь, почему это может быть, и даже вероятный способ решения. Но сначала хочу понять - это только у меня, или глобальная проблема
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:09
Re: Банк Восток
Через рідну добавлячку БВР в мене теж вибивало помилку...а от через сторонній сервіс добавилось без проблем
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:14
Я пробовал через сам кабинет мастерпаса - выдаёт ошибку.
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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