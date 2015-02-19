Додано: Вів 03 лис, 2020 09:04

Суть вопроса: не приходят ни смс, ни пуши, и не отображаются операции в приложении. Общение с чатом:

Я: Здравствуйте. Обращение №189530 открыто 23 октября. Сегодня 1-е ноября.

О: Видим, что ранее Вам предоставляли ответ по данному обращению"Занимаемся данной ошибкой. В ближайшем обновлении будет исправлена."

Благодарим за активное участие в тестировании Банка Власний Рахунок.

Я: А когда планируется следующее обновление?

О: Следующее обновление планируется 02.11.2020



Я: Сегодня 3-е ноября. У меня все так же ничего не работает.

О: В ближайшее время планируется обновление. Ожидайте, пожалуйста, и следите за обновлениями мобильного приложении. Так как приложение еще на тестовом этапе, сроки обновления могут быть большими, чем изначально указанно. Если также, после обновление у Вас не устраниться ошибка, сообщите, пожалуйста, нам в Службу поддержки



Разговоры ни о чем. Если список операций ещё как то может быть ассоциирован с моб.приложением, и нужна новая версия его для устранения ошибки, то как устранит новая версия неприход пушей и смс, при том, что рекламные пуши(пополните карту и получайте бонусы, получайте выгоду при оплате и т.п.) в приложение приходят?

б.Шон