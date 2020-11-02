Суть вопроса: не приходят ни смс, ни пуши, и не отображаются операции в приложении. Общение с чатом: Я: Здравствуйте. Обращение №189530 открыто 23 октября. Сегодня 1-е ноября. О: Видим, что ранее Вам предоставляли ответ по данному обращению"Занимаемся данной ошибкой. В ближайшем обновлении будет исправлена." Благодарим за активное участие в тестировании Банка Власний Рахунок. Я: А когда планируется следующее обновление? О: Следующее обновление планируется 02.11.2020
Я: Сегодня 3-е ноября. У меня все так же ничего не работает. О: В ближайшее время планируется обновление. Ожидайте, пожалуйста, и следите за обновлениями мобильного приложении. Так как приложение еще на тестовом этапе, сроки обновления могут быть большими, чем изначально указанно. Если также, после обновление у Вас не устраниться ошибка, сообщите, пожалуйста, нам в Службу поддержки
Разговоры ни о чем. Если список операций ещё как то может быть ассоциирован с моб.приложением, и нужна новая версия его для устранения ошибки, то как устранит новая версия неприход пушей и смс, при том, что рекламные пуши(пополните карту и получайте бонусы, получайте выгоду при оплате и т.п.) в приложение приходят?
Вкладчик1234 написав:Пришёл опрос об удовлетворённости различными аспектами БВР. Среди прочих, был и такой вопрос. Вероятно, можно проявить инициативу, и проситься в "тестировщики" через саппорт (кто имеет такое желание).
Інформація про зміну тарифів для фізичних осіб Шановний клієнт!
Тарифи для фізичних осіб не зміняться до 17.12.2020. З 17.12.2020 будуть діяти наступні тарифи на рахунки у гривні:
Переказ коштів в інші банки:
- Поточні рахунки з платіжною карткою: 0,5% від суми (min 20 грн max 800 грн); - Онлайн-банк: 0,3%, min 5 грн, в т.ч. по картах, відкритих в рамках зарплатних проектів (по платежам за довільними реквізитами).
Переказ коштів на рахунки клієнтів Банку Восток:
- Поточні рахунки з платіжною карткою: 0,3% від суми (min 20 грн max 500 грн); - Онлайн-банк:
0,1%, min 5 грн на рахунки юридичних осіб (в т.ч. по картах, відкритих в рамках зарплатних проектів); 3 грн на рахунки інших фізичних осіб – клієнтів банку.