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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:04

Re: Банк Восток

Суть вопроса: не приходят ни смс, ни пуши, и не отображаются операции в приложении. Общение с чатом:
Я: Здравствуйте. Обращение №189530 открыто 23 октября. Сегодня 1-е ноября.
О: Видим, что ранее Вам предоставляли ответ по данному обращению"Занимаемся данной ошибкой. В ближайшем обновлении будет исправлена."
Благодарим за активное участие в тестировании Банка Власний Рахунок.
Я: А когда планируется следующее обновление?
О: Следующее обновление планируется 02.11.2020

Я: Сегодня 3-е ноября. У меня все так же ничего не работает.
О: В ближайшее время планируется обновление. Ожидайте, пожалуйста, и следите за обновлениями мобильного приложении. Так как приложение еще на тестовом этапе, сроки обновления могут быть большими, чем изначально указанно. Если также, после обновление у Вас не устраниться ошибка, сообщите, пожалуйста, нам в Службу поддержки

Разговоры ни о чем. Если список операций ещё как то может быть ассоциирован с моб.приложением, и нужна новая версия его для устранения ошибки, то как устранит новая версия неприход пушей и смс, при том, что рекламные пуши(пополните карту и получайте бонусы, получайте выгоду при оплате и т.п.) в приложение приходят?
б.Шон
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:06

Пришёл опрос об удовлетворённости различными аспектами БВР. Среди прочих, был и такой вопрос.
Вероятно, можно проявить инициативу, и проситься в "тестировщики" через саппорт (кто имеет такое желание).

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:13

Re: Банк Восток

Вкладчик1234 написав:Пришёл опрос об удовлетворённости различными аспектами БВР. Среди прочих, был и такой вопрос.
Вероятно, можно проявить инициативу, и проситься в "тестировщики" через саппорт (кто имеет такое желание).
Писал им несколько раз, отказывают сразу же.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:14

Re: Банк Восток

Доречі,а що БВР закрив доступ?...я думав він вже став відкритим для всіх?

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:10

Re: Банк Восток

t-step написав:Доречі,а що БВР закрив доступ?...я думав він вже став відкритим для всіх?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Закрыл и в бета тестеры не берёт.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:24

Інформація про зміну тарифів для фізичних осіб
Шановний клієнт!

Тарифи для фізичних осіб не зміняться до 17.12.2020.
З 17.12.2020 будуть діяти наступні тарифи на рахунки у гривні:

Переказ коштів в інші банки:

- Поточні рахунки з платіжною карткою: 0,5% від суми (min 20 грн max 800 грн);
- Онлайн-банк: 0,3%, min 5 грн, в т.ч. по картах, відкритих в рамках зарплатних проектів (по платежам за довільними реквізитами).


Переказ коштів на рахунки клієнтів Банку Восток:

- Поточні рахунки з платіжною карткою: 0,3% від суми (min 20 грн max 500 грн);
- Онлайн-банк:


0,1%, min 5 грн на рахунки юридичних осіб (в т.ч. по картах, відкритих в рамках зарплатних проектів);
3 грн на рахунки інших фізичних осіб – клієнтів банку.

Ваш Банк Восток
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:48

greenozon
Будь-який вхід на Восток з 17.12. стає платним?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:07

  V2 написав:greenozon
Будь-який вхід на Восток з 17.12. стає платним?

Там мова про переказ, а не про зарахування :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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