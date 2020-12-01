Банк Восток
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:57
Квесторе_поверніться написав: unknownurl написав:
Если кто-то хочет тестануть БВР, уже можно написать в поддержку и они дадут доступ.
Карту получать не обязательно, можно оформить виртуалку (лимит 40К в год).
Количество точек выдачи существенно увеличено.
Тарифы и адреса точек выдачи на сайте:
https://bvr.com.ua
3% в Сільпо в них чистими?
3% только Сильпо и ЛеСильпо, 1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
unknownurl
Повідомлень: 255
З нами з: 01.10.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 62 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:45
Как думаете, для расчетов в сильпо выгоднее этой картой пользоваться или картами с кэшбеком на супермаркеты?
vovareuckij
Повідомлень: 20
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:47
vovareuckij написав:
Как думаете, для расчетов в сильпо выгоднее этой картой пользоваться или картами с кэшбеком на супермаркеты?
Найвигідніше це розраховуватися карткою О.Банку або New Card УкрСибБанку через додаток Сільпо - зараховується як онлайн оплата з 5% кешбеком.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 308
З нами з: 08.01.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 58 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
,
ingtrans
,
Intento
,
Koticoff
,
Lost
,
MASolomko
,
vitaliy1111
,
Wolfenstein
,
Кочевник
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18929
2659825
985
142538
91161
10792264