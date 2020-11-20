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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:57

  Квесторе_поверніться написав:
  unknownurl написав:Если кто-то хочет тестануть БВР, уже можно написать в поддержку и они дадут доступ.
Карту получать не обязательно, можно оформить виртуалку (лимит 40К в год).
Количество точек выдачи существенно увеличено.
Тарифы и адреса точек выдачи на сайте: https://bvr.com.ua

3% в Сільпо в них чистими?

3% только Сильпо и ЛеСильпо, 1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:45

Как думаете, для расчетов в сильпо выгоднее этой картой пользоваться или картами с кэшбеком на супермаркеты?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:47

  vovareuckij написав:Как думаете, для расчетов в сильпо выгоднее этой картой пользоваться или картами с кэшбеком на супермаркеты?

Найвигідніше це розраховуватися карткою О.Банку або New Card УкрСибБанку через додаток Сільпо - зараховується як онлайн оплата з 5% кешбеком.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:21

Re: Банк Восток

Товариство,а як щедро Вам наливали по БВРу???
Прозрів,коли дружині,яку я заагітував на картку-банк зразу налив 30К.ліміту....мені ж тестеру від самого початку,заклятому свинорили ні копійочки-саппорт посилаю до другого пришестя чекати!!!

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:16

  velvet написав:Вигравайте сертифікат на 1000 грн в АЛЛО за розрахунки карткою!

Реєструйтесь в акції: https://bit.ly/35qg6Mg

Зробіть 3 оплати від 100 грн кожна у магазинах, кафе тощо
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Розрахунки якими картками Mastercard від Банку Восток беруть участь в акції?

Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard World Elite
Biden's Laptop Matters
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