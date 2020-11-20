Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:57
Квесторе_поверніться написав: unknownurl написав:
Если кто-то хочет тестануть БВР, уже можно написать в поддержку и они дадут доступ.
Карту получать не обязательно, можно оформить виртуалку (лимит 40К в год).
Количество точек выдачи существенно увеличено.
Тарифы и адреса точек выдачи на сайте:
https://bvr.com.ua
3% в Сільпо в них чистими?
3% только Сильпо и ЛеСильпо, 1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
unknownurl
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:45
Как думаете, для расчетов в сильпо выгоднее этой картой пользоваться или картами с кэшбеком на супермаркеты?
vovareuckij
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:47
vovareuckij написав:
Как думаете, для расчетов в сильпо выгоднее этой картой пользоваться или картами с кэшбеком на супермаркеты?
Найвигідніше це розраховуватися карткою О.Банку або New Card УкрСибБанку через додаток Сільпо - зараховується як онлайн оплата з 5% кешбеком.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:21
Товариство,а як щедро Вам наливали по БВРу???
Прозрів,коли дружині,яку я заагітував на картку-банк зразу налив 30К.ліміту....мені ж тестеру від самого початку,заклятому свинорили ні копійочки-саппорт посилаю до другого пришестя чекати!!! Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
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Подякував: 9 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08
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velvet
Повідомлень: 3244
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Подякували: 433 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:16
velvet написав:
Вигравайте сертифікат на 1000 грн в АЛЛО за розрахунки карткою!
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Зробіть 3 оплати від 100 грн кожна у магазинах, кафе тощо
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Розрахунки якими картками Mastercard від Банку Восток беруть участь в акції?
Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard World Elite
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Вкладчик1234
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