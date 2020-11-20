unknownurl написав:Если кто-то хочет тестануть БВР, уже можно написать в поддержку и они дадут доступ. Карту получать не обязательно, можно оформить виртуалку (лимит 40К в год). Количество точек выдачи существенно увеличено. Тарифы и адреса точек выдачи на сайте: https://bvr.com.ua
3% в Сільпо в них чистими?
3% только Сильпо и ЛеСильпо, 1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
Товариство,а як щедро Вам наливали по БВРу??? Прозрів,коли дружині,яку я заагітував на картку-банк зразу налив 30К.ліміту....мені ж тестеру від самого початку,заклятому свинорили ні копійочки-саппорт посилаю до другого пришестя чекати!!!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
unknownurl написав:1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
"Стандартно" сейчас очень любят исключать почтовые услуги, коммуналку, мобильную связь и похожее. По карте "власний рахунок" это всё не в исключениях, за что я этой картой и пользовался. А сегодня обрадовали, что в конце месяца её принудительно закрывают. Ну понятно, надо народ привлекать на этот БВР. В принципе, вроде бы, ничем не хуже, буду пробовать.