Додано: Вів 22 гру, 2020 10:27

Какие хитрецы в этом БВР. Скачал приложение и оформил виртуальную карту, но ничего ещё не делал - не пополнял и не использовал, висит там с нулями в приложении.

На следующий день прислали СМС, типа, отказ по операции, превышен лимит, и номер телефона банка. Ну я ж не первый день живу, и понимаю, что они таким образом "разводят" клиента на звонок в банк (страшно же, отказ по операции, которую клиент не совершал), чтобы что-нибудь впарить, может быть тот же кредитный лимит. Хоть я и не против кредитного лимита, но звонить не стал принципиально - в топку такие методы.