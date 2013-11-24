unknownurl написав:Если кто-то хочет тестануть БВР, уже можно написать в поддержку и они дадут доступ. Карту получать не обязательно, можно оформить виртуалку (лимит 40К в год). Количество точек выдачи существенно увеличено. Тарифы и адреса точек выдачи на сайте: https://bvr.com.ua
3% в Сільпо в них чистими?
3% только Сильпо и ЛеСильпо, 1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
Товариство,а як щедро Вам наливали по БВРу??? Прозрів,коли дружині,яку я заагітував на картку-банк зразу налив 30К.ліміту....мені ж тестеру від самого початку,заклятому свинорили ні копійочки-саппорт посилаю до другого пришестя чекати!!!
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unknownurl написав:1% все остальное, кроме стандартных исключений типа переводов и покупки квази-кеш.
"Стандартно" сейчас очень любят исключать почтовые услуги, коммуналку, мобильную связь и похожее. По карте "власний рахунок" это всё не в исключениях, за что я этой картой и пользовался. А сегодня обрадовали, что в конце месяца её принудительно закрывают. Ну понятно, надо народ привлекать на этот БВР. В принципе, вроде бы, ничем не хуже, буду пробовать.
Расскажите, кто этих устриц уже распробовал на вкус: если не брать пластик, лимит не нальют вообще в принципе? Уже нашёл, что их "накопилка", или как она там называется, только на пластике работает, хотя в их красивых буклетах об этом не написано. А с лимитом как? И тот же вопрос по двойному бонусу в Сильпо: работает или нет без пластика? Просто добавить эту карту в приложение Сильпо достаточно, или надо обязательно приложением банка платить (оно тоже про бонусы знает, насколько я вижу)?
Какие хитрецы в этом БВР. Скачал приложение и оформил виртуальную карту, но ничего ещё не делал - не пополнял и не использовал, висит там с нулями в приложении. На следующий день прислали СМС, типа, отказ по операции, превышен лимит, и номер телефона банка. Ну я ж не первый день живу, и понимаю, что они таким образом "разводят" клиента на звонок в банк (страшно же, отказ по операции, которую клиент не совершал), чтобы что-нибудь впарить, может быть тот же кредитный лимит. Хоть я и не против кредитного лимита, но звонить не стал принципиально - в топку такие методы.