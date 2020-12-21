|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:58
не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки, спершу онлайн банкінг не логував багатьох людей, потім заблокували облікові записи з картками... одним словом тестують всіх клієнтів на стресостійкість
-
andriy_z
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 05.03.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:03
andriy_z написав:
не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки,
Первая СМС пришла гораздо раньше. Сегодня - вторая такая же. Всё, карта окончательно скомпрометирована.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1923
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44942
|5503342
|
Вів 22 гру, 2020 21:06
omb
|
|2520
|92159
|
|
|91813
|10909570
|
Вів 22 гру, 2020 20:17
ol_zy
|