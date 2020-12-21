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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:58

Re: Банк Восток

не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки, спершу онлайн банкінг не логував багатьох людей, потім заблокували облікові записи з картками... одним словом тестують всіх клієнтів на стресостійкість :)
andriy_z
 
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:03

  andriy_z написав:не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки,

Первая СМС пришла гораздо раньше. Сегодня - вторая такая же. Всё, карта окончательно скомпрометирована.
M-Audio
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 23.03.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 300 раз.
 
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