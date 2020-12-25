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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:58

Re: Банк Восток

не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки, спершу онлайн банкінг не логував багатьох людей, потім заблокували облікові записи з картками... одним словом тестують всіх клієнтів на стресостійкість :)
andriy_z
 
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:03

  andriy_z написав:не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки,

Первая СМС пришла гораздо раньше. Сегодня - вторая такая же. Всё, карта окончательно скомпрометирована.
M-Audio
 
Повідомлень: 1931
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:14

Зміна тарифів в онлайн-банку з 18.01.2021
Шановний клієнт!

З 18.01.2021 діють наступні тарифи для фізичних осіб в онлайн-банку:
- переказ коштів з поточних рахунків в інші банки: 0,3% min 5 грн max
500 грн (по платежам за довільними реквізитами);
- переказ коштів на рахунки юридичних осіб, відкриті в Банку Восток:
0,1% min 5 грн max 300 грн.

Ваш Банк Восток
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:15

Зміна тарифів по картковому рахунку з 18.01.2021
Шановний клієнт!

З 18.01.2021 змінюється наступний тариф для фізичних осіб по картковому рахунку:
- зняття готівки у відділеннях та банкоматах Банку та поповнення «Накопилки», активованої для іншого рахунку власника рахунка, зміниться з 0,8%+2,50 грн на 0,8%+5 грн.

Ваш Банк Восток
+50грн !
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greenozon
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З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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