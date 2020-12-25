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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:58
Re: Банк Восток
не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки, спершу онлайн банкінг не логував багатьох людей, потім заблокували облікові записи з картками... одним словом тестують всіх клієнтів на стресостійкість
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:03
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:14
Зміна тарифів в онлайн-банку з 18.01.2021
Шановний клієнт!
З 18.01.2021 діють наступні тарифи для фізичних осіб в онлайн-банку:
- переказ коштів з поточних рахунків в інші банки: 0,3% min 5 грн max
500 грн (по платежам за довільними реквізитами);
- переказ коштів на рахунки юридичних осіб, відкриті в Банку Восток:
0,1% min 5 грн max 300 грн.
Ваш Банк Восток
+50грн !
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Додано: Суб 26 гру, 2020 13:15
Зміна тарифів по картковому рахунку з 18.01.2021
Шановний клієнт!
З 18.01.2021 змінюється наступний тариф для фізичних осіб по картковому рахунку:
- зняття готівки у відділеннях та банкоматах Банку та поповнення «Накопилки», активованої для іншого рахунку власника рахунка, зміниться з 0,8%+2,50 грн на 0,8%+5 грн.
Ваш Банк Восток
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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