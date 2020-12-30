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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:58
Re: Банк Восток
не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки, спершу онлайн банкінг не логував багатьох людей, потім заблокували облікові записи з картками... одним словом тестують всіх клієнтів на стресостійкість
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:03
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:14
Зміна тарифів в онлайн-банку з 18.01.2021
Шановний клієнт!
З 18.01.2021 діють наступні тарифи для фізичних осіб в онлайн-банку:
- переказ коштів з поточних рахунків в інші банки: 0,3% min 5 грн max
500 грн (по платежам за довільними реквізитами);
- переказ коштів на рахунки юридичних осіб, відкриті в Банку Восток:
0,1% min 5 грн max 300 грн.
Ваш Банк Восток
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:15
Зміна тарифів по картковому рахунку з 18.01.2021
Шановний клієнт!
З 18.01.2021 змінюється наступний тариф для фізичних осіб по картковому рахунку:
- зняття готівки у відділеннях та банкоматах Банку та поповнення «Накопилки», активованої для іншого рахунку власника рахунка, зміниться з 0,8%+2,50 грн на 0,8%+5 грн.
Ваш Банк Восток
Додано: Вів 29 гру, 2020 09:28
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:52
Шановний Клієнт!
З 31 січня 2021 р. в Правила надання банківських послуг буде внесено наступні зміни:
- додано інформацію щодо банківського продукту «Банк Власний Рахунок»;
- змінено строки повернення коштів за спірними транзакціями, а саме: до врегулювання спірної транзакції, сума спірної транзакції на Поточному рахунку не відновлюється, крім випадку отримання Банком підтверджуючого файла від УПЦ до закінчення терміну розгляду заяви клієнта, який обслуговується в банку в рамках договору на обслуговування зарплатного проекту, про спірну транзакцію, здійснену у АТМ іншого банку, коли грошові кошти за операціями, які оскаржує клієнт, можуть бути повернені достроково на поточний рахунок клієнта; але у випадку надходження опротестування за операцією, по якій було виконано дострокове повернення грошових коштів, клієнт уповноважує банк списати з поточного рахунку клієнта всі суми витрат, пов'язані з розглядом заяви та інші платежі і комісії згідно з тарифами.
Детальніше з Правилами Ви можете ознайомитись за посиланням:
З повагою, Банк Восток
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по посиланню талмуд на 100 з гаком сторінок
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:47
У примата больше.
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