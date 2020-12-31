не думаю що хотіли вам щось нав'язати, там в них сьогодні зі самого ранку американські гірки, спершу онлайн банкінг не логував багатьох людей, потім заблокували облікові записи з картками... одним словом тестують всіх клієнтів на стресостійкість
Зміна тарифів в онлайн-банку з 18.01.2021 Шановний клієнт!
З 18.01.2021 діють наступні тарифи для фізичних осіб в онлайн-банку: - переказ коштів з поточних рахунків в інші банки: 0,3% min 5 грн max 500 грн (по платежам за довільними реквізитами); - переказ коштів на рахунки юридичних осіб, відкриті в Банку Восток: 0,1% min 5 грн max 300 грн.
Зміна тарифів по картковому рахунку з 18.01.2021 Шановний клієнт!
З 18.01.2021 змінюється наступний тариф для фізичних осіб по картковому рахунку: - зняття готівки у відділеннях та банкоматах Банку та поповнення «Накопилки», активованої для іншого рахунку власника рахунка, зміниться з 0,8%+2,50 грн на 0,8%+5 грн.
З 31 січня 2021 р. в Правила надання банківських послуг буде внесено наступні зміни:
- додано інформацію щодо банківського продукту «Банк Власний Рахунок»;
- змінено строки повернення коштів за спірними транзакціями, а саме: до врегулювання спірної транзакції, сума спірної транзакції на Поточному рахунку не відновлюється, крім випадку отримання Банком підтверджуючого файла від УПЦ до закінчення терміну розгляду заяви клієнта, який обслуговується в банку в рамках договору на обслуговування зарплатного проекту, про спірну транзакцію, здійснену у АТМ іншого банку, коли грошові кошти за операціями, які оскаржує клієнт, можуть бути повернені достроково на поточний рахунок клієнта; але у випадку надходження опротестування за операцією, по якій було виконано дострокове повернення грошових коштів, клієнт уповноважує банк списати з поточного рахунку клієнта всі суми витрат, пов'язані з розглядом заяви та інші платежі і комісії згідно з тарифами.
З 31 січня 2021 р. в Правила надання банківських послуг буде внесено наступні зміни:
- додано інформацію щодо банківського продукту «Банк Власний Рахунок»;
- змінено строки повернення коштів за спірними транзакціями, а саме: до врегулювання спірної транзакції, сума спірної транзакції на Поточному рахунку не відновлюється, крім випадку отримання Банком підтверджуючого файла від УПЦ до закінчення терміну розгляду заяви клієнта, який обслуговується в банку в рамках договору на обслуговування зарплатного проекту, про спірну транзакцію, здійснену у АТМ іншого банку, коли грошові кошти за операціями, які оскаржує клієнт, можуть бути повернені достроково на поточний рахунок клієнта; але у випадку надходження опротестування за операцією, по якій було виконано дострокове повернення грошових коштів, клієнт уповноважує банк списати з поточного рахунку клієнта всі суми витрат, пов'язані з розглядом заяви та інші платежі і комісії згідно з тарифами.
З 31 січня 2021 р. в Правила надання банківських послуг буде внесено наступні зміни:
- додано інформацію щодо банківського продукту «Банк Власний Рахунок»;
- змінено строки повернення коштів за спірними транзакціями, а саме: до врегулювання спірної транзакції, сума спірної транзакції на Поточному рахунку не відновлюється, крім випадку отримання Банком підтверджуючого файла від УПЦ до закінчення терміну розгляду заяви клієнта, який обслуговується в банку в рамках договору на обслуговування зарплатного проекту, про спірну транзакцію, здійснену у АТМ іншого банку, коли грошові кошти за операціями, які оскаржує клієнт, можуть бути повернені достроково на поточний рахунок клієнта; але у випадку надходження опротестування за операцією, по якій було виконано дострокове повернення грошових коштів, клієнт уповноважує банк списати з поточного рахунку клієнта всі суми витрат, пов'язані з розглядом заяви та інші платежі і комісії згідно з тарифами.
------- по посиланню талмуд на 100 з гаком сторінок
Так в процитированном - суть изменений и есть, если я правильно понял. Что однозначно похвально. В том смысле похвально, что изменения опубликованы в открытую, а не "открывайте и сами ищите, что там изменилось". А по сути изменений - ну не знаю даже, не в курсе, как было раньше, но теперь при оспаривании операции средства не будут возвращены до окончательного закрытия спора, что может длиться достаточно долго.