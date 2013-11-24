бвР револьверная?
есть подозрение шо нет
или глюки с отображением
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после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:14
бвР револьверная?
есть подозрение шо нет
или глюки с отображением
+
после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:16
M-Audio и по вашим условиям проверить сможете только в феврале
пионЭры гор.линии фантазируют, методички похоже не подвезли еще
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