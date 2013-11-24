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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
10
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:14

бвР револьверная?
есть подозрение шо нет
или глюки с отображением
+
после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?
v57
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 14.03.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00

  v57 написав:после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?

Не знаю, ещё ни копейки им не погасил пока.
M-Audio
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 23.03.11
Подякував: 335 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:16

M-Audio и по вашим условиям проверить сможете только в феврале
пионЭры гор.линии фантазируют, методички похоже не подвезли еще
v57
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 14.03.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
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vovareuckij

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Банк Восток (253)
17.01.2021 09:16
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