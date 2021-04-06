бвР револьверная?
есть подозрение шо нет
или глюки с отображением
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после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 19:14
бвР револьверная?
есть подозрение шо нет
или глюки с отображением
+
после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:16
M-Audio и по вашим условиям проверить сможете только в феврале
пионЭры гор.линии фантазируют, методички похоже не подвезли еще
Додано: Пон 29 бер, 2021 12:03
Зміна тарифів та правил КБО з 25.04.2021
Шановний клієнте!
Внесені зміни до правил КБО, що вступають в силу з 25.04.2021
Тариф за перевищення наданого кредиту або за несанкціонований овердрафт не застосовується.
Ваш Банк Восток
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:55
bvr
В БВР сделали открытую бету.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:30
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:42
M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:49
Re: Банк Восток
Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:46
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