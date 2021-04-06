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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 19:14

бвР револьверная?
есть подозрение шо нет
или глюки с отображением
+
после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00

  v57 написав:после частичного погашения траты не переходят в след.месяц
а накапливаются в текущем?
пока не погасишь полностью?

Не знаю, ещё ни копейки им не погасил пока.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:16

M-Audio и по вашим условиям проверить сможете только в феврале
пионЭры гор.линии фантазируют, методички похоже не подвезли еще
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 12:03

Зміна тарифів та правил КБО з 25.04.2021
Шановний клієнте!
Внесені зміни до правил КБО, що вступають в силу з 25.04.2021 https://bit.ly/3rkTSmO
Тариф за перевищення наданого кредиту або за несанкціонований овердрафт не застосовується.

Ваш Банк Восток
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:55

bvr

В БВР сделали открытую бету.
chessfine
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:30

  chessfine написав:В БВР сделали открытую бету.

И что, есть что-то интересное?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:42

M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...
chessfine
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:49

Re: Банк Восток

Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:53

Фантом
Знакомы объединял 2 номера через поддержку
chessfine
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:46

  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...
Vorlon
 
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