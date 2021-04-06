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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:57

  Vorlon написав:
  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...

Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся :wink:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...

Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся :wink:

У меня само всё связалось без напоминаний, правда давненько уже.
ИМХО, так и должно быть
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