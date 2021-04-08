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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:57
Vorlon написав: Фантом написав:
Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.
Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...
Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13
clientage написав: Vorlon написав: Фантом написав:
Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.
Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...
Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся
У меня само всё связалось без напоминаний, правда давненько уже.
ИМХО, так и должно быть
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Додано: Чет 08 кві, 2021 20:45
chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...
и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:41
cohan написав: chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...
и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
Для Вас - спец. віп тариф: 630 грн на тиждень. Оплата на номер КС. Будете брати?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:44
Фантом написав:
Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.
Я, вообще-то, клиент и того, и другого. И при регистрации в БВР никто у меня "Сильпо" не увёл. Правда, это была (и есть) не бета.
chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...
А вот расскажите точно, сколько там бонусов, в бете? В обычном сильпо - 1,5% при оплате приложением Сильпо, и тоже каждый месяц. Неужели в бете 4,5% наливают? Правда, переводы не бесплатные, но на это и других банков пока с головой хватает.
cohan написав:
и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
Обычный БВР - бесплатный. Было бы странно, если бы за бету что-то просили.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 22:49
А где, кстати, про эту бету прочитать можно? Что-то гугл ничего не находит.
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