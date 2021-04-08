RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:57

  Vorlon написав:
  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...

Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся :wink:
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34043
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2682 раз.
Подякували: 4066 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...

Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся :wink:

У меня само всё связалось без напоминаний, правда давненько уже.
ИМХО, так и должно быть
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14418
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7897 раз.
Подякували: 3813 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:45

  chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...


и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
cohan
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 27.09.19
Подякував: 69 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:41

  cohan написав:
  chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...


и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?

Для Вас - спец. віп тариф: 630 грн на тиждень. Оплата на номер КС. Будете брати?
klug
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:44

  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Я, вообще-то, клиент и того, и другого. И при регистрации в БВР никто у меня "Сильпо" не увёл. Правда, это была (и есть) не бета.

  chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...

А вот расскажите точно, сколько там бонусов, в бете? В обычном сильпо - 1,5% при оплате приложением Сильпо, и тоже каждый месяц. Неужели в бете 4,5% наливают? Правда, переводы не бесплатные, но на это и других банков пока с головой хватает.

  cohan написав:и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
Обычный БВР - бесплатный. Было бы странно, если бы за бету что-то просили.
M-Audio
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 23.03.11
Подякував: 376 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:49

А где, кстати, про эту бету прочитать можно? Что-то гугл ничего не находит.
M-Audio
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 23.03.11
Подякував: 376 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 773, 774, 775
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7746 1741085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 23:06
klug
Альфа-Банк 1 ... 9440, 9441, 9442
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94419 11381961
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 19:45
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4705, 4706, 4707
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47065 5913560
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 18:45
Oberon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.