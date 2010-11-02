Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:57
Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13
У меня само всё связалось без напоминаний, правда давненько уже.
ИМХО, так и должно быть
Додано: Чет 08 кві, 2021 20:45
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:41
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:44
Я, вообще-то, клиент и того, и другого. И при регистрации в БВР никто у меня "Сильпо" не увёл. Правда, это была (и есть) не бета.
А вот расскажите точно, сколько там бонусов, в бете? В обычном сильпо - 1,5% при оплате приложением Сильпо, и тоже каждый месяц. Неужели в бете 4,5% наливают? Правда, переводы не бесплатные, но на это и других банков пока с головой хватает.
Обычный БВР - бесплатный. Было бы странно, если бы за бету что-то просили.
Додано: Чет 08 кві, 2021 22:49
А где, кстати, про эту бету прочитать можно? Что-то гугл ничего не находит.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:45
Недавно получил виртуальную карту БВР и неплохой кредитный лимит, вот разбираюсь с тарифами, завел карту в додаток Сильпо, там если платить картой БВР то бонусов в три раза больше. Вот про бету пока ничего не вижу! Где читать?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:26
А я, кажется, понял, что это за "в три раза больше баллов" с картой БВР. Ничего нового, и ни с какой бетой это не связано. Просто при оплате картой БВР в "Сильпо" начисляется два балла за потраченную гривну, а в других местах - один. То есть, за любой другой способ оплаты начисляется один балл, а за оплатой картой БВР - суммарно три, вот и "в три раза больше". Раньше такое предлагали только на премиальных картах банка "Восток". Только есть пара нюансов: за оплату приложением (любой картой) начисляется 1,5 балла, а не 1. Если карта БВР даёт те же 2 балла, вместе получается 3,5 против 1,5, что уже не "в три раза больше". Ну а при оплате более другими картами можно получить плюшек и поболее того, причём вовсе не теряя стандартных 1,5 балла.
И, кстати, я там неправильно написал. Переводы p2p за счёт собственных средств таки бесплатные, это на старых картах банка "Восток" были платные. Так что в целом - вполне годная к использованию карта, для многих целей. Но что такое "открытая бета" до сих пор остаётся загадкой.
PS а ещё есть "назбиратус", за который обещают 7% годовых, что далеко не каждый первый банк предлагает по нынешним временам. Правда, на виртуальных картах это, почему-то, не работает, надо получать настоящую. А мне лень.
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