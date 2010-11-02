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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:57

  Vorlon написав:
  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...

Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся :wink:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  clientage написав:
  Vorlon написав:
  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Не понял - это как? Я пока не клиент БВР, но клиент Сильпо и у меня 1 мобильный номер на всё...

Просто через 3..4 дня после регистрации на БВР нужно будет в саппорте Сильпа попросить подвязать повторно старый экк Сильпа с Востока на новый БВР. Проверят ФИО и тел, и если девчушка не косорукая, то все будет нормально, баллы объединятся :wink:

У меня само всё связалось без напоминаний, правда давненько уже.
ИМХО, так и должно быть
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:45

  chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...


и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:41

  cohan написав:
  chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...


и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?

Для Вас - спец. віп тариф: 630 грн на тиждень. Оплата на номер КС. Будете брати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:44

  Фантом написав:Ну из интересного, это то, что если ваш аккаунт Сильпо привязан к финансовому БВР. То БВР его уведёт. И аккаунт Сильпо нужно будет регистрировать на другой номер.

Я, вообще-то, клиент и того, и другого. И при регистрации в БВР никто у меня "Сильпо" не увёл. Правда, это была (и есть) не бета.

  chessfine написав:M-Audio
лимит норм , ну и бонус сильпошный реально в раза 3 больше и раз в месяц. все остальное, как у моно - бесплатно переводы платежи...

А вот расскажите точно, сколько там бонусов, в бете? В обычном сильпо - 1,5% при оплате приложением Сильпо, и тоже каждый месяц. Неужели в бете 4,5% наливают? Правда, переводы не бесплатные, но на это и других банков пока с головой хватает.

  cohan написав:и сколько эта любовь стоит? 30 грн / мес?
Обычный БВР - бесплатный. Было бы странно, если бы за бету что-то просили.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:49

А где, кстати, про эту бету прочитать можно? Что-то гугл ничего не находит.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:45

  M-Audio написав:А где, кстати, про эту бету прочитать можно? Что-то гугл ничего не находит.


Недавно получил виртуальную карту БВР и неплохой кредитный лимит, вот разбираюсь с тарифами, завел карту в додаток Сильпо, там если платить картой БВР то бонусов в три раза больше. Вот про бету пока ничего не вижу! Где читать?
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:26

А я, кажется, понял, что это за "в три раза больше баллов" с картой БВР. Ничего нового, и ни с какой бетой это не связано. Просто при оплате картой БВР в "Сильпо" начисляется два балла за потраченную гривну, а в других местах - один. То есть, за любой другой способ оплаты начисляется один балл, а за оплатой картой БВР - суммарно три, вот и "в три раза больше". Раньше такое предлагали только на премиальных картах банка "Восток". Только есть пара нюансов: за оплату приложением (любой картой) начисляется 1,5 балла, а не 1. Если карта БВР даёт те же 2 балла, вместе получается 3,5 против 1,5, что уже не "в три раза больше". Ну а при оплате более другими картами можно получить плюшек и поболее того, причём вовсе не теряя стандартных 1,5 балла.

И, кстати, я там неправильно написал. Переводы p2p за счёт собственных средств таки бесплатные, это на старых картах банка "Восток" были платные. Так что в целом - вполне годная к использованию карта, для многих целей. Но что такое "открытая бета" до сих пор остаётся загадкой.

PS а ещё есть "назбиратус", за который обещают 7% годовых, что далеко не каждый первый банк предлагает по нынешним временам. Правда, на виртуальных картах это, почему-то, не работает, надо получать настоящую. А мне лень.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:44

Re: Банк Восток

Плюсанув joik і M-Audio, хоча насправді здивований, що для даного форуму ця картка не така відома, як інші.
Свій пластик отримав ще в листопаді, користуюсь 8)
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:06

  M-Audio написав:Но что такое "открытая бета" до сих пор остаётся загадкой.

Типа "сервис предоставляется "как есть"".
Но не по приглашению, а для всех желающих.

Закрытая бета - то же самое, только для "избранных". (можно это назвать "альфой")

ИМХО
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