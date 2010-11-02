Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:26

А я, кажется, понял, что это за "в три раза больше баллов" с картой БВР. Ничего нового, и ни с какой бетой это не связано. Просто при оплате картой БВР в "Сильпо" начисляется два балла за потраченную гривну, а в других местах - один. То есть, за любой другой способ оплаты начисляется один балл, а за оплатой картой БВР - суммарно три, вот и "в три раза больше". Раньше такое предлагали только на премиальных картах банка "Восток". Только есть пара нюансов: за оплату приложением (любой картой) начисляется 1,5 балла, а не 1. Если карта БВР даёт те же 2 балла, вместе получается 3,5 против 1,5, что уже не "в три раза больше". Ну а при оплате более другими картами можно получить плюшек и поболее того, причём вовсе не теряя стандартных 1,5 балла.



И, кстати, я там неправильно написал. Переводы p2p за счёт собственных средств таки бесплатные, это на старых картах банка "Восток" были платные. Так что в целом - вполне годная к использованию карта, для многих целей. Но что такое "открытая бета" до сих пор остаётся загадкой.



PS а ещё есть "назбиратус", за который обещают 7% годовых, что далеко не каждый первый банк предлагает по нынешним временам. Правда, на виртуальных картах это, почему-то, не работает, надо получать настоящую. А мне лень.