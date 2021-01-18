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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:32
Re: Банк Восток
Допоможіть хто чим може...
Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн.
Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти!
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:50
С конца прошлого года все банки столкнулись с необходимостью фактически закрыть припейд-карты.
Все давали как-то из них выйти, обычно так:
Нужно придти в банк, идентифицироваться с паспортом и кодом, и подтвердить владение припейд-картой (дать пластик, привязанный телефон). И тогда банк её "гасит" и выдаёт остаток в кассе (наверняка с комиссией)
Можно ещё позвонить или написать на горячую линию НБУ отдела "захисту прав споживачів фінансових послуг". Обычно это придаёт ускорение банкам.
Списанные комиссии конечно уже не вернуть
Карта уже не работает на оплату? Может просто что-то оплатить?
Додано: Вів 13 кві, 2021 13:45
«5.3 Розрахункове обслуговування неактивної картки (щомісячно) 200 грн.*
* Неактивною вважається картка за якою відсутні рух коштів останні 3 календарних місяця. Якщо залишок на картці менше 200 грн., комісія встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку».
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