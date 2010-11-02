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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:39

cohan 0 грн. в мес.:), из платных тарифов только 0.5% за снятие
chessfine
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:40

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chessfine
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:32

Re: Банк Восток

Допоможіть хто чим може...
Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн.
Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти! :(
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:50

  Prestol написав:Допоможіть хто чим може...
Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн.
Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти! :(

С конца прошлого года все банки столкнулись с необходимостью фактически закрыть припейд-карты.
Все давали как-то из них выйти, обычно так:
Нужно придти в банк, идентифицироваться с паспортом и кодом, и подтвердить владение припейд-картой (дать пластик, привязанный телефон). И тогда банк её "гасит" и выдаёт остаток в кассе (наверняка с комиссией)

Можно ещё позвонить или написать на горячую линию НБУ отдела "захисту прав споживачів фінансових послуг". Обычно это придаёт ускорение банкам.

Списанные комиссии конечно уже не вернуть

Карта уже не работает на оплату? Может просто что-то оплатить?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:45

  Prestol написав:в листопаді поклав на картку 700 грн.
Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн

Тарифы по карте prepaid изменились с 18.01.2021:
«5.3 Розрахункове обслуговування неактивної картки (щомісячно) 200 грн.*

* Неактивною вважається картка за якою відсутні рух коштів останні 3 календарних місяця. Якщо залишок на картці менше 200 грн., комісія встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку».
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:53

  Prestol написав:Допоможіть хто чим може...
Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн.
Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти! :(


На таких картах нужно тратить всю положенную сумму в течении дня. Деньги хранить нельзя, т.к. сегодня банк есть, а завтра его нет. Под фонд гарантирования деньги на этих картах не попадают.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:49

  Kevin написав:
  Prestol написав:Допоможіть хто чим може...
Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн.
Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти! :(


На таких картах нужно тратить всю положенную сумму в течении дня. Деньги хранить нельзя, т.к. сегодня банк есть, а завтра его нет. Под фонд гарантирования деньги на этих картах не попадают.

Не актуально уже. Нет таких карт.
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