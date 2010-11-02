Допоможіть хто чим може... Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн. Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти!
Prestol написав:Допоможіть хто чим може... Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн. Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти!
С конца прошлого года все банки столкнулись с необходимостью фактически закрыть припейд-карты. Все давали как-то из них выйти, обычно так: Нужно придти в банк, идентифицироваться с паспортом и кодом, и подтвердить владение припейд-картой (дать пластик, привязанный телефон). И тогда банк её "гасит" и выдаёт остаток в кассе (наверняка с комиссией)
Можно ещё позвонить или написать на горячую линию НБУ отдела "захисту прав споживачів фінансових послуг". Обычно это придаёт ускорение банкам.
Списанные комиссии конечно уже не вернуть
Карта уже не работает на оплату? Может просто что-то оплатить?
Prestol написав:Допоможіть хто чим може... Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн. Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти!
На таких картах нужно тратить всю положенную сумму в течении дня. Деньги хранить нельзя, т.к. сегодня банк есть, а завтра его нет. Под фонд гарантирования деньги на этих картах не попадают.
Prestol написав:Допоможіть хто чим може... Картка припейд "власний рахунок", в листопаді поклав на картку 700 грн. Щойно з'ясував, що в кінці лютого списали "Банківські комісії" -200 грн і в кінці березня "Банківські комісії" -200 грн. З 700 грн залишилося 300 грн!!! Підтримка відповідає, що заборонено вести анонімні рахунки. І просто щомісяця тепер присвоює мої кошти!
На таких картах нужно тратить всю положенную сумму в течении дня. Деньги хранить нельзя, т.к. сегодня банк есть, а завтра его нет. Под фонд гарантирования деньги на этих картах не попадают.