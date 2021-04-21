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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 16:25
cohan можно открыть виртуальную прямо в приложении. вроде уже сделали в последней обнове регистрацию через Дию
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chessfine
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:22
chessfine написав:cohan
можно открыть виртуальную прямо в приложении. вроде уже сделали в последней обнове регистрацию через Дию
Виртуалка в отличии от физической карты имеет ряд ограничений.
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