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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:25

cohan можно открыть виртуальную прямо в приложении. вроде уже сделали в последней обнове регистрацию через Дию
chessfine
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:22

  chessfine написав:cohan можно открыть виртуальную прямо в приложении. вроде уже сделали в последней обнове регистрацию через Дию

Виртуалка в отличии от физической карты имеет ряд ограничений.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:58

Фантом какие?
chessfine
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:52

  chessfine написав:Фантом какие?


У виртуалке не активируется Назбыратус под 7%
joik
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