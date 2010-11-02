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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 кві, 2021 16:25
cohan можно открыть виртуальную прямо в приложении. вроде уже сделали в последней обнове регистрацию через Дию
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chessfine
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:22
chessfine написав:cohan
можно открыть виртуальную прямо в приложении. вроде уже сделали в последней обнове регистрацию через Дию
Виртуалка в отличии от физической карты имеет ряд ограничений.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:58
Фантом какие?
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chessfine
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:52
chessfine написав:Фантом
какие?
У виртуалке не активируется Назбыратус под 7%
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joik
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:09
joik написав: chessfine написав:Фантом
какие?
У виртуалке не активируется Назбыратус под 7%
Не только.
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