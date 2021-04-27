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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:15
unknownurl написав:sens
Будет кешбек: 3.23.1. Послуга Сash-back
Что то в мобильном приложении не отсвечивается кешбек, только бонусы.
Не понятно есть ли кешбек на виртуальную карту?
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joik
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:00
joik предполагаю, что это будет в будущем, как в Спорте Рюкзак.
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unknownurl
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