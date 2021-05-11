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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:15

  unknownurl написав:sens
Будет кешбек:
3.23.1. Послуга Сash-back


Что то в мобильном приложении не отсвечивается кешбек, только бонусы.
Не понятно есть ли кешбек на виртуальную карту?
joik
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:00

joik предполагаю, что это будет в будущем, как в Спорте Рюкзак.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:48

Что-то перехвалил я банку чутка. В конце прошлого месяца, под погашение льготного периода, сделал перевод p2p на карту банка из его приложения. Перевод подтвердился через 3D банка-эмитента, но деньги не пришли, и с исходной карты не списались и даже не заблокировались (как вообще возможно?) Обратился в поддержку, где мне сказали, что обычно это таки мгновенно, но в ряде случаев регламент - 3 дня. А 3 дня - это уже не только вылет из грейса, но и просрочка даже минимального платежа. В общем на следующий день закинул туда такую же сумму СЭПом, очень боялся, что и это зачисление тоже пропоют про "регламент 3 дня", но всё прошло гладко. А тот p2p перевод, обратите внимание на сегодняшнюю дату, благополучно проигнорирован.
M-Audio
 
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