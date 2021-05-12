Додано: Сер 12 тра, 2021 17:48

Что-то перехвалил я банку чутка. В конце прошлого месяца, под погашение льготного периода, сделал перевод p2p на карту банка из его приложения. Перевод подтвердился через 3D банка-эмитента, но деньги не пришли, и с исходной карты не списались и даже не заблокировались (как вообще возможно?) Обратился в поддержку, где мне сказали, что обычно это таки мгновенно, но в ряде случаев регламент - 3 дня. А 3 дня - это уже не только вылет из грейса, но и просрочка даже минимального платежа. В общем на следующий день закинул туда такую же сумму СЭПом, очень боялся, что и это зачисление тоже пропоют про "регламент 3 дня", но всё прошло гладко. А тот p2p перевод, обратите внимание на сегодняшнюю дату, благополучно проигнорирован.