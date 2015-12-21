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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:15

  unknownurl написав:sens
Будет кешбек:
3.23.1. Послуга Сash-back


Что то в мобильном приложении не отсвечивается кешбек, только бонусы.
Не понятно есть ли кешбек на виртуальную карту?
joik
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 13:00

joik предполагаю, что это будет в будущем, как в Спорте Рюкзак.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:48

Что-то перехвалил я банку чутка. В конце прошлого месяца, под погашение льготного периода, сделал перевод p2p на карту банка из его приложения. Перевод подтвердился через 3D банка-эмитента, но деньги не пришли, и с исходной карты не списались и даже не заблокировались (как вообще возможно?) Обратился в поддержку, где мне сказали, что обычно это таки мгновенно, но в ряде случаев регламент - 3 дня. А 3 дня - это уже не только вылет из грейса, но и просрочка даже минимального платежа. В общем на следующий день закинул туда такую же сумму СЭПом, очень боялся, что и это зачисление тоже пропоют про "регламент 3 дня", но всё прошло гладко. А тот p2p перевод, обратите внимание на сегодняшнюю дату, благополучно проигнорирован.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:21

M-Audio, у меня с изибанка не тащит никак. Остальное вроде работает
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 01:23

  Вкладчик1234 написав:M-Audio, у меня с изибанка не тащит никак. Остальное вроде работает
Ладно бы просто тащить отказывались. А то ж делают вид, что все хорошо, но ничего не происходит, а ты сидишь гадаешь, то-ли операция еще завершится успешно, то-ли надо предпринимать другие меры.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 08:20

  Вкладчик1234 написав:у меня с изибанка не тащит никак. Остальное вроде работает

У меня не тащит с одной карты скунса. Со всех остальных - без проблем.
Причём если тащить бобром - просто ничего не происходит.
А если именно востоком - пришет про превышение лимитов у отправителя (хотя это не так).
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:37

Прилетели персональные пропозиции от БАНКА. Есть как минимум одна интересная.

А напомнит кто, что получается в итоге, если заплатить картой БВР через приложение "Сильпо" на кассе? Есть смысл по сравнению с Моно за свои (2% грязными), если речь о чистых процентах, без учета того, что тут кредит, а там нет?
А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:56

  M-Audio написав:Прилетели персональные пропозиции от БАНКА. Есть как минимум одна интересная.

А напомнит кто, что получается в итоге, если заплатить картой БВР через приложение "Сильпо" на кассе? Есть смысл по сравнению с Моно за свои (2% грязными), если речь о чистых процентах, без учета того, что тут кредит, а там нет?
А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.

Оплата в Сильпо - 3% (3.5%, если приложением), 2% Сильпо Вояж и Ringoo, пополнение номера Yezzz - 3%.
Все остальное - 1%.
Тоже прилетели предложения от банка, но вообще ничего интересного...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:10

  unknownurl написав:Оплата в Сильпо - 3% (3.5%, если приложением

Т.е. "в чистую" именно от карты 2% баллами насыпают? Зафиксируем. Ведь 1,5% баллами я получу, заплатив любой картой.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:31

  M-Audio написав:
  unknownurl написав:Оплата в Сильпо - 3% (3.5%, если приложением

Т.е. "в чистую" именно от карты 2% баллами насыпают? Зафиксируем. Ведь 1,5% баллами я получу, заплатив любой картой.

Совершенно верно, 2%.
unknownurl
 
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