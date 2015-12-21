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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:15
unknownurl написав:sens
Будет кешбек: 3.23.1. Послуга Сash-back
Что то в мобильном приложении не отсвечивается кешбек, только бонусы.
Не понятно есть ли кешбек на виртуальную карту?
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joik
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:00
joik предполагаю, что это будет в будущем, как в Спорте Рюкзак.
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unknownurl
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:48
Что-то перехвалил я банку чутка. В конце прошлого месяца, под погашение льготного периода, сделал перевод p2p на карту банка из его приложения. Перевод подтвердился через 3D банка-эмитента, но деньги не пришли, и с исходной карты не списались и даже не заблокировались (как вообще возможно?) Обратился в поддержку, где мне сказали, что обычно это таки мгновенно, но в ряде случаев регламент - 3 дня. А 3 дня - это уже не только вылет из грейса, но и просрочка даже минимального платежа. В общем на следующий день закинул туда такую же сумму СЭПом, очень боялся, что и это зачисление тоже пропоют про "регламент 3 дня", но всё прошло гладко. А тот p2p перевод, обратите внимание на сегодняшнюю дату, благополучно проигнорирован.
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M-Audio
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:21
M-Audio, у меня с изибанка не тащит никак. Остальное вроде работает
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 тра, 2021 01:23
Вкладчик1234 написав:M-Audio,
у меня с изибанка не тащит никак. Остальное вроде работает
Ладно бы просто тащить отказывались. А то ж делают вид, что все хорошо, но ничего не происходит, а ты сидишь гадаешь, то-ли операция еще завершится успешно, то-ли надо предпринимать другие меры.
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M-Audio
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Додано: Чет 13 тра, 2021 08:20
Вкладчик1234 написав:
у меня с изибанка не тащит никак. Остальное вроде работает
У меня не тащит с одной карты скунса. Со всех остальных - без проблем.
Причём если тащить бобром - просто ничего не происходит.
А если именно востоком - пришет про превышение лимитов у отправителя (хотя это не так).
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mustbe
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:37
Прилетели персональные пропозиции от БАНКА. Есть как минимум одна интересная.
А напомнит кто, что получается в итоге, если заплатить картой БВР через приложение "Сильпо" на кассе? Есть смысл по сравнению с Моно за свои (2% грязными), если речь о чистых процентах, без учета того, что тут кредит, а там нет?
А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.
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M-Audio
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:56
M-Audio написав:
Прилетели персональные пропозиции от БАНКА. Есть как минимум одна интересная.
А напомнит кто, что получается в итоге, если заплатить картой БВР через приложение "Сильпо" на кассе? Есть смысл по сравнению с Моно за свои (2% грязными), если речь о чистых процентах, без учета того, что тут кредит, а там нет?
А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.
Оплата в Сильпо - 3% (3.5%, если приложением), 2% Сильпо Вояж и Ringoo, пополнение номера Yezzz - 3%.
Все остальное - 1%.
Тоже прилетели предложения от банка, но вообще ничего интересного...
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unknownurl
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:10
unknownurl написав:
Оплата в Сильпо - 3% (3.5%, если приложением
Т.е. "в чистую" именно от карты 2% баллами насыпают? Зафиксируем. Ведь 1,5% баллами я получу, заплатив любой картой.
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M-Audio
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:31
M-Audio написав: unknownurl написав:
Оплата в Сильпо - 3% (3.5%, если приложением
Т.е. "в чистую" именно от карты 2% баллами насыпают? Зафиксируем. Ведь 1,5% баллами я получу, заплатив любой картой.
Совершенно верно, 2%.
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unknownurl
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