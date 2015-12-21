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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:29
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:58
Re: Банк Восток
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40
Я тоже не понял, что это за карта такая, но, честно говоря, их уже и так довольно много, и заводить ещё в надежде где-то изредка поймать лишний один процент, и обогатиться на 5-50 гривен, желания уже нет. Тем более, что скоро всё всё равно имеет шансы накрыться медным тазом, какие бы крутые карты ни были.
К тому же, не факт, что карту, которую вы подразумеваете, вообще удастся открыть. Тут не Киев, и тут есть не все банки вообще в принципе, единственный банк, где я реально открыл карту, не посещая его, и ни с кем не встречаясь - это как раз вот этот, где мы всё это обсуждаем. Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:45
Re: Банк Восток
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