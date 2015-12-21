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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:29

  M-Audio написав:А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.

Заведіть собі ще бублик-картку.
klug
 
Повідомлень: 5741
З нами з: 18.08.14
Подякував: 253 раз.
Подякували: 745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:58

Re: Банк Восток

klug написав:
  M-Audio написав:А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.

Заведіть собі ще бублик-картку.
Бублик-?
BigMan
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:05

BigMan, буква О
Ромасик
 
Повідомлень: 1997
З нами з: 30.03.15
Подякував: 395 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40

  Ромасик написав:BigMan, буква О

Я тоже не понял, что это за карта такая, но, честно говоря, их уже и так довольно много, и заводить ещё в надежде где-то изредка поймать лишний один процент, и обогатиться на 5-50 гривен, желания уже нет. Тем более, что скоро всё всё равно имеет шансы накрыться медным тазом, какие бы крутые карты ни были.

К тому же, не факт, что карту, которую вы подразумеваете, вообще удастся открыть. Тут не Киев, и тут есть не все банки вообще в принципе, единственный банк, где я реально открыл карту, не посещая его, и ни с кем не встречаясь - это как раз вот этот, где мы всё это обсуждаем. Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
M-Audio
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 23.03.11
Подякував: 384 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:45

Re: Банк Восток

  M-Audio написав:Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
Шапито реально может
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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