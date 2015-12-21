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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:29
M-Audio написав:
А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.
Заведіть собі ще бублик-картку.
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klug
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Додано: Вів 18 тра, 2021 20:58
klug написав: M-Audio написав:
А то у меня "новая карта" закончилась досрочно в этом месяце.
Заведіть собі ще бублик-картку.
Бублик-?
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BigMan
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Додано: Вів 18 тра, 2021 21:05
BigMan, буква О
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Ромасик
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Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40
Ромасик написав:BigMan
, буква О
Я тоже не понял, что это за карта такая, но, честно говоря, их уже и так довольно много, и заводить ещё в надежде где-то изредка поймать лишний один процент, и обогатиться на 5-50 гривен, желания уже нет. Тем более, что скоро всё всё равно имеет шансы накрыться медным тазом, какие бы крутые карты ни были.
К тому же, не факт, что карту, которую вы подразумеваете, вообще удастся открыть. Тут не Киев, и тут есть не все банки вообще в принципе, единственный банк, где я реально открыл карту, не посещая его, и ни с кем не встречаясь - это как раз вот этот, где мы всё это обсуждаем. Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
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M-Audio
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Додано: Вів 18 тра, 2021 21:45
M-Audio написав:
Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
Шапито реально может
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Amethyst
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Додано: Вів 18 тра, 2021 23:04
Amethyst написав: M-Audio написав:
Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
Шапито реально может
Шапито-?
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BigMan
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Додано: Сер 19 тра, 2021 00:30
Ломбард, Бразерс, Шапито — Акцент, он же А-банк
BigMan написав: Amethyst написав: M-Audio написав:
Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
Шапито реально может
Шапито-?
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killer bees
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Додано: Сер 19 тра, 2021 01:01
Ломбард, Бразерс, Шапито — Акцент, он же А-банк
killer bees написав: BigMan написав:
Amethyst написав:[quote="5229410:M-Audio"]Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.
Шапито реально может
Шапито-?
[/quote]Бразерс, Акцент, Ломбард - все это знал,
но Шапито то когда нарекли ?
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BigMan
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