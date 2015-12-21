Додано: Вів 18 тра, 2021 21:40

Ромасик написав: BigMan, буква О , буква О

Я тоже не понял, что это за карта такая, но, честно говоря, их уже и так довольно много, и заводить ещё в надежде где-то изредка поймать лишний один процент, и обогатиться на 5-50 гривен, желания уже нет. Тем более, что скоро всё всё равно имеет шансы накрыться медным тазом, какие бы крутые карты ни были.К тому же, не факт, что карту, которую вы подразумеваете, вообще удастся открыть. Тут не Киев, и тут есть не все банки вообще в принципе, единственный банк, где я реально открыл карту, не посещая его, и ни с кем не встречаясь - это как раз вот этот, где мы всё это обсуждаем. Пока не слышал, что какой-то другой банк так реально может.