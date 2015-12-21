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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43
joik написав:M-Audio
Тем более, что скоро всё всё равно имеет шансы накрыться медным тазом, какие бы крутые карты ни были.
А ну ка, какую такую мыслю розганяете на замену кредитных карт?
Слід використовувати те що можна зараз...а там видно буде...якийсь жирок та піднакопиться.
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