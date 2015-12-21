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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43

  joik написав:M-Audio

Тем более, что скоро всё всё равно имеет шансы накрыться медным тазом, какие бы крутые карты ни были.

А ну ка, какую такую мыслю розганяете на замену кредитных карт?

Слід використовувати те що можна зараз...а там видно буде...якийсь жирок та піднакопиться.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37408
З нами з: 22.11.13
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  #<1 ... 29303132
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