Слід використовувати те що можна зараз...а там видно буде...якийсь жирок та піднакопиться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:43
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:39
Никакой особенной мысли, только наличка. Если раньше за 18-20% годовых имело смысл крутить кредитные, пока свои доход приносят, то сейчас навар за льготный период слишком мизерный, чтобы обращать на него внимание. Если, конечно, вы не выбираете ежемесячно оборот в сотни тысяч. Поэтому однозначно, если будет жесткое регулирование и кэшбэки порезаны в ноль -- только кэш, хотя я его и очень не люблю.
Ну и, конечно, что-то для переводов, оплат в интернете, куда ж без этого?
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:30
Ощущения те же, но вот наличка, это Вы имеете ввиду под матрасом дома или платная ячейка или на селе в погребе? А инфляция - основное зло? Но роль кредита, как явления еще не до конца понята, как бы основа жизни это кредитные отношения. Жить месяц за кредитные, а заробатаное под проценты - это уже плюс, не включая кешбек. И вот для потребителей кредитных средств - время на использование этих самых средств будет удленяться и это будущее. Банки и кредитные союзы уже стоят перед этим выбором: полгода за кредитные под 0,001%. Да, возвращать вовремя обязательно но и жить в ноль, тоже возможно!
Додано: Сер 19 тра, 2021 16:27
Мы же обсуждали не накопления, а средства для расчетов. Это другая тема.
Ну вот если действительно будут такие обычные условия, то, возможно, экономический смысл использования кредитных средств и карт, соответственно, опять появится. Если типичные варианты размещения (на сейчас - депозиты) не упадут по ставкам да 4% годовых к тому времени. Я ведь не призываю к бойкоту, а акцентирую внимание на отдельных условиях. Если весь "выхлоп" от расчета картами - 200 гривен в месяц процентного дохода за счет кредита, я готов этим пожертвовать, хотя бы для статистики - искусственное вмешательство должно порождать отрицательную динамику. Если "жертва" окажется больше - ну, нужно думать, и порог у каждого свой.
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