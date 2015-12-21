Додано: Сер 19 тра, 2021 16:27

joik написав: Ощущения те же, но вот наличка, это Вы имеете ввиду под матрасом дома или платная ячейка или на селе в погребе? Ощущения те же, но вот наличка, это Вы имеете ввиду под матрасом дома или платная ячейка или на селе в погребе?

И вот для потребителей кредитных средств - время на использование этих самых средств будет удленяться и это будущее. Банки и кредитные союзы уже стоят перед этим выбором: полгода за кредитные под 0,001%.

Мы же обсуждали не накопления, а средства для расчетов. Это другая тема.Ну вот если действительно будут такие обычные условия, то, возможно, экономический смысл использования кредитных средств и карт, соответственно, опять появится. Если типичные варианты размещения (на сейчас - депозиты) не упадут по ставкам да 4% годовых к тому времени. Я ведь не призываю к бойкоту, а акцентирую внимание на отдельных условиях. Если весь "выхлоп" от расчета картами - 200 гривен в месяц процентного дохода за счет кредита, я готов этим пожертвовать, хотя бы для статистики - искусственное вмешательство должно порождать отрицательную динамику. Если "жертва" окажется больше - ну, нужно думать, и порог у каждого свой.