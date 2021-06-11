1finanсier написав:Шановні, підкажіть, по БВРу потрібно кожного місяця виводити в нуль, чи ця кредитка працює за принципом як у моно-приваті-пумбі ? Тобто що витратив в цьому місяці, потрібно занасити наприкінці наступного?
Как обычная кредитка моно-приват-пумб
В самом приложении расписывает сколько и когда гасить
Поддержка пишет, что предложения от банка должны быть у всех и они формируются каждый месяц. Рекомендую всем, у кого нет предложений от банка обратится в поддержку. Составят заявку и возможно сформируют предложения.
unknownurl написав:Поддержка пишет, что предложения от банка должны быть у всех и они формируются каждый месяц. Рекомендую всем, у кого нет предложений от банка обратится в поддержку. Составят заявку и возможно сформируют предложения.
А мені підтримка сказала,що це тупо рендом,бо начебто ще бета...дружині дало,мені ні...дивно
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
unknownurl написав:Поддержка пишет, что предложения от банка должны быть у всех и они формируются каждый месяц. Рекомендую всем, у кого нет предложений от банка обратится в поддержку. Составят заявку и возможно сформируют предложения.
А мені підтримка сказала,що це тупо рендом,бо начебто ще бета...дружині дало,мені ні...дивно
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Мне тоже написали, что бета, поэтому не всем сформированы предложения. Сначала писали что у всех должны быть предложения, потом пишут что не у всех. Поддержка уровень Бог.
З 14 липня 2021 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток. Оновлені Правила надання продуктів та банківських послуг за посиланням: https://bit.ly/3zm9jjy