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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 16:54

  unknownurl написав:
  M-Audio написав:А кто знает, пропозиции одинаковые на всех, или действительно персональные?

От банка? Если да, то у меня, например, сейчас вообще их нет.

Может "начисляют" их не всем всем сразу?
В прошлом месяце совпадали на двух учётках
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 16:55

Вкладчик1234, а что там Вам сейчас предлагает Банк?
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 17:30

х7 баллов за такси
х3 баллов за аптеки
х3 баллов за кафе и рестораны
х10 баллов за билеты, путешествия, отели (билеты видимо не все. В местном автобусе пошло в категорию "транспорт")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 18:15

Вкладчик1234, спасибо. Неплохой кешбек, жаль что мне ничего не предложили.
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 00:02

Re: Банк Восток

Зараз в застосунку немає жодних пропозицій (у мене, принаймні)
AleksD
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 06:19

  Вкладчик1234 написав:
  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, по БВРу потрібно кожного місяця виводити в нуль, чи ця кредитка працює за принципом як у моно-приваті-пумбі ? Тобто що витратив в цьому місяці, потрібно занасити наприкінці наступного?

Как обычная кредитка моно-приват-пумб

В самом приложении расписывает сколько и когда гасить

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 12:29

Поддержка пишет, что предложения от банка должны быть у всех и они формируются каждый месяц. Рекомендую всем, у кого нет предложений от банка обратится в поддержку. Составят заявку и возможно сформируют предложения.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 19:37

Re: Банк Восток

unknownurl написав:Поддержка пишет, что предложения от банка должны быть у всех и они формируются каждый месяц. Рекомендую всем, у кого нет предложений от банка обратится в поддержку. Составят заявку и возможно сформируют предложения.
А мені підтримка сказала,що це тупо рендом,бо начебто ще бета...дружині дало,мені ні...дивно

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:15

Re: Банк Восток

t-step написав:
unknownurl написав:Поддержка пишет, что предложения от банка должны быть у всех и они формируются каждый месяц. Рекомендую всем, у кого нет предложений от банка обратится в поддержку. Составят заявку и возможно сформируют предложения.
А мені підтримка сказала,що це тупо рендом,бо начебто ще бета...дружині дало,мені ні...дивно

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Мне тоже написали, что бета, поэтому не всем сформированы предложения.
Сначала писали что у всех должны быть предложения, потом пишут что не у всех.
Поддержка уровень Бог.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:13

З 14 липня 2021 року змінюються умови Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток.
Оновлені Правила надання продуктів та банківських послуг за посиланням: https://bit.ly/3zm9jjy

Ваш Банк Восток
greenozon
 
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