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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:49
greenozon написав:
...
Ваш Банк Восток
Так, теж отримав це повідомлення на електронну пошту
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AleksD
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