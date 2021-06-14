RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.7 5 130
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:49

  greenozon написав:...
Ваш Банк Восток

Так, теж отримав це повідомлення на електронну пошту
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 03.05.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:17

unknownurl мне дали банковские предложения. по сути получается , что это альтернатива категориям?
chessfine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 02.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, denmayer, gonzo, liliya_logical, uaprofi, uavasylynka, Vorlon і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9532, 9533, 9534
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95333 11644346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 15:54
Vorlon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 808, 809, 810
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8099 1815147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 12:05
Stringer
Идея Банк 1 ... 1951, 1952, 1953
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19529 2810332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 10:23
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95333)
15.06.2021 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.