Так, теж отримав це повідомлення на електронну пошту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:49
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:17
unknownurl мне дали банковские предложения. по сути получается , что это альтернатива категориям?
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:56
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:49
Re: Банк Восток
Как я понимаю, в БВР предложения от банка - это альтернатива классическому банковскому кешбеку. х7 на такси, например, эквивалентно 7% кешбека деньгами, только их можно использовать только в Сильпо.
По картам Востока в действующих правилах предусмотрен именно кешбек деньгами. Пока что у Востока есть только 2 карты с кешбеком в 1% (0.8%).
ЗЫ. Уже все заценили редизайн главного экрана БВР?
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