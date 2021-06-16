RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 22:49

  greenozon написав:...
Ваш Банк Восток

Так, теж отримав це повідомлення на електронну пошту
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 03.05.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:17

unknownurl мне дали банковские предложения. по сути получается , что это альтернатива категориям?
chessfine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 02.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:56

  chessfine написав:unknownurl мне дали банковские предложения. по сути получается , что это альтернатива категориям?

Не столько альтернатива, сколько дополнение.
M-Audio
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 23.03.11
Подякував: 396 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:49

Re: Банк Восток

chessfine написав:unknownurl мне дали банковские предложения. по сути получается , что это альтернатива категориям?
Как я понимаю, в БВР предложения от банка - это альтернатива классическому банковскому кешбеку. х7 на такси, например, эквивалентно 7% кешбека деньгами, только их можно использовать только в Сильпо.

По картам Востока в действующих правилах предусмотрен именно кешбек деньгами. Пока что у Востока есть только 2 карты с кешбеком в 1% (0.8%).

ЗЫ. Уже все заценили редизайн главного экрана БВР?
unknownurl
 
Повідомлень: 590
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:47

unknownurl как Вам? мне очень)
chessfine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 02.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:23

  chessfine написав:unknownurl как Вам? мне очень)


прОценты чистыми?
cohan
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:30

  chessfine написав:unknownurl как Вам? мне очень)


что именно? У меня нет предложений от банка, хотя эта карта вторая по активности в этом месяце.

А на счет редизайна: раньше было лучше.

  cohan написав:
  chessfine написав:unknownurl как Вам? мне очень)


прОценты чистыми?

Чистыми баллами Сильпо.
unknownurl
 
Повідомлень: 590
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:31

Re: Банк Восток

Мені новий дизайн подобається.
Але жодних персональних пропозицій не з'явилось. Доведеться чекати - може, до нового року щось таки запропонують
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 03.05.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9537, 9538, 9539
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95383 11652072
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 22:07
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4846, 4847, 4848
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48472 6195576
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 20:43
lloydbanksua
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 809, 810, 811
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8107 1816617
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 20:19
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (338)
17.06.2021 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.