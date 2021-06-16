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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:31
greenozon написав:
Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Давно ж є. Чи то про додаток бвр?
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chipmunk
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:33
chipmunk написав: greenozon написав:
Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Давно ж є. Чи то про додаток бвр?
Тепер воно на головному екрані. Мабуть, раніше не всі здогадувались про його існування.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:05
С виртуальной карты БВР после обновления можно пополнить Назбиратус
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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