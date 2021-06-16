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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:31

Re: Банк Восток

  greenozon написав:Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!

Давно ж є. Чи то про додаток бвр?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:33

  chipmunk написав:
  greenozon написав:Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!

Давно ж є. Чи то про додаток бвр?

Тепер воно на головному екрані. Мабуть, раніше не всі здогадувались про його існування.
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Виртуальный БВР

С виртуальной карты БВР после обновления можно пополнить Назбиратус
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