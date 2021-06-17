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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:31
greenozon написав:
Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Давно ж є. Чи то про додаток бвр?
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chipmunk
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:33
chipmunk написав: greenozon написав:
Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Давно ж є. Чи то про додаток бвр?
Тепер воно на головному екрані. Мабуть, раніше не всі здогадувались про його існування.
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M-Audio
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:05
С виртуальной карты БВР после обновления можно пополнить Назбиратус
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vollena71
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:12
vollena71 написав:
С виртуальной карты БВР после обновления можно пополнить Назбиратус
У меня не даёт (.обновление от 14.06.
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novichok
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:11
greenozon написав:
в Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Оно там ещё с апреля! Но сегодня перенесли на новое место
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:18
Vorlon написав:
Но сегодня перенесли на новое место
Скопировали. Не F6, а F5 )
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mustbe
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:31
нортон фореве!
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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