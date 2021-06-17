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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 23:56
greenozon написав:
в Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Так давно уже!
Я регулярно кручу, іноді трапляються непогані подарунки, хоча в "Сільпо" давно не був
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AleksD
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