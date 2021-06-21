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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 23:56
greenozon написав:
в Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Так давно уже!
Я регулярно кручу, іноді трапляються непогані подарунки, хоча в "Сільпо" давно не був
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 05:23
unknownurl написав:
Кочевник написав:СVV в додатку взнати можна?
Если речь про БВР, то да.
Канонічний Восток.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21
Кочевник в БВР на обратной стороне карты
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:17
chessfine написав:Кочевник
в БВР на обратной стороне карты
Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:25
Кочевник написав: chessfine написав:Кочевник
в БВР на обратной стороне карты
Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?
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