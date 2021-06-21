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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:56

  greenozon написав:в Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!

Так давно уже!
Я регулярно кручу, іноді трапляються непогані подарунки, хоча в "Сільпо" давно не був :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 05:23

  unknownurl написав:
Кочевник написав:СVV в додатку взнати можна?
Если речь про БВР, то да.

Канонічний Восток.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21

Кочевник в БВР на обратной стороне карты
chessfine
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:17

  chessfine написав:Кочевник в БВР на обратной стороне карты

Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:25

  Кочевник написав:
  chessfine написав:Кочевник в БВР на обратной стороне карты

Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?

Нет
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  #<1 ... 33343536
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