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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:56

  greenozon написав:в Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!

Так давно уже!
Я регулярно кручу, іноді трапляються непогані подарунки, хоча в "Сільпо" давно не був :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 05:23

  unknownurl написав:
Кочевник написав:СVV в додатку взнати можна?
Если речь про БВР, то да.

Канонічний Восток.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21

Кочевник в БВР на обратной стороне карты
chessfine
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:17

  chessfine написав:Кочевник в БВР на обратной стороне карты

Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:25

  Кочевник написав:
  chessfine написав:Кочевник в БВР на обратной стороне карты

Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?

Нет
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:17

Навіщо таке набивання постів?
  chessfine написав:Кочевник в БВР на обратной стороне карты


Я перед тим чітко зазначав, що картки канонічного Востока.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:04

Хана транзитнику

Шановний клієнте!
З 01.07.2021 змінюється порядок здійснення безготівкових зарахувань на рахунки фізичних осіб з використанням карток.
Поповнення цих рахунків відбуватиметься напряму на реквізити рахунку отримувача, не використовуючи транзитний рахунок.
Транзитний рахунок для поповнення приватних карток буде закрито найближчим часом.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:02

Шановний клієнте!

З 09.07.2021 блокування платіжної картки та постановка її до стоп-листа стають безкоштовними.

Важливо! Відразу інформуйте Контакт-центр за телефоном 0 800 30 70 10, якщо:
-картку вкрадено або втрачено;
-є підозра, що реквізити картки стали відомі шахраям;
-помічені підозрілі операції за карткою.

Ваш Банк Восток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:28

Re: Банк Восток

Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення і там все одразу оформити? Або ж наприклад рано вранці сфоткати всі доки і через годину- другу отримати вже картку у відділенні? Просто завтра вранці буду у краях, де банк Восток, і хотілося б відразу і завтра отримати картку, а не потім ще раз спеціально за карткою їхати.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:40

  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення і там все одразу оформити? Або ж наприклад рано вранці сфоткати всі доки і через годину- другу отримати вже картку у відділенні? Просто завтра вранці буду у краях, де банк Восток, і хотілося б відразу і завтра отримати картку, а не потім ще раз спеціально за карткою їхати.

"отделение не нужно, родной" :D

как в Моно - фоткаете документы, если все ок - то предложат забрать карту в JustIn. я ближайшие отделения нашел возле Сильпо.
Shaman
 
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