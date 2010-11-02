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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 23:56
greenozon написав:
в Сільпо-додатку появилось Колесо Фортуни!
Так давно уже!
Я регулярно кручу, іноді трапляються непогані подарунки, хоча в "Сільпо" давно не був
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 05:23
unknownurl написав:
Кочевник написав:СVV в додатку взнати можна?
Если речь про БВР, то да.
Канонічний Восток.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:21
Кочевник в БВР на обратной стороне карты
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:17
chessfine написав:Кочевник
в БВР на обратной стороне карты
Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:25
Кочевник написав: chessfine написав:Кочевник
в БВР на обратной стороне карты
Цей новий банкінг підтчгує картки Востока?
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Додано: Вів 22 чер, 2021 17:17
Навіщо таке набивання постів?
chessfine написав:Кочевник
в БВР на обратной стороне карты
Я перед тим чітко зазначав, що картки канонічного Востока.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:04
Шановний клієнте!
З 01.07.2021 змінюється порядок здійснення безготівкових зарахувань на рахунки фізичних осіб з використанням карток.
Поповнення цих рахунків відбуватиметься напряму на реквізити рахунку отримувача, не використовуючи транзитний рахунок.
Транзитний рахунок для поповнення приватних карток буде закрито найближчим часом.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 17:02
Шановний клієнте!
З 09.07.2021 блокування платіжної картки та постановка її до стоп-листа стають безкоштовними.
Важливо! Відразу інформуйте Контакт-центр за телефоном 0 800 30 70 10, якщо:
-картку вкрадено або втрачено;
-є підозра, що реквізити картки стали відомі шахраям;
-помічені підозрілі операції за карткою.
Ваш Банк Восток
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:28
Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення і там все одразу оформити? Або ж наприклад рано вранці сфоткати всі доки і через годину- другу отримати вже картку у відділенні? Просто завтра вранці буду у краях, де банк Восток, і хотілося б відразу і завтра отримати картку, а не потім ще раз спеціально за карткою їхати.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:40
1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення і там все одразу оформити? Або ж наприклад рано вранці сфоткати всі доки і через годину- другу отримати вже картку у відділенні? Просто завтра вранці буду у краях, де банк Восток, і хотілося б відразу і завтра отримати картку, а не потім ще раз спеціально за карткою їхати.
"отделение не нужно, родной"
как в Моно - фоткаете документы, если все ок - то предложат забрать карту в JustIn. я ближайшие отделения нашел возле Сильпо.
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Shaman
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