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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:29

  Shaman написав:
  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення

"отделение не нужно, родной" :D

как в Моно - фоткаете документы, если все ок - то предложат забрать карту в JustIn. я ближайшие отделения нашел возле Сильпо.

и да, для начала надо скачать приложение Банк власний рахунок :)


Вначале заполняется анкета в приложении, после чего оно напишет, что теперь можно получить карту, и нарисует, в каких отделениях это можно сделать. Но, по моему опыту, не любое отделение JustIn, которое есть на карте приложения БВР, реально имеет доступ к их программе. Мне несколько раз отказывали в выдаче карты под разными предлогами (Киев, отд. 203, 364 - то нет доступа в инет, то не работает принтер ?!, то не пускает в программу банка). Наконец, посоветовали съездить в отд. 320 на Теремках. Там доступ был, карту выдали, но оформили не до конца - не сфотографировали с картой, пришлось ради этого еще раз туда ездить, иначе шаг активации карты не проходил, приложение предлагало опять получить карту. Такое впечатление, что для JustIn выдача карт БВР настолько непрофильное занятие, что не все сотрудники толком знают, как это делается. Удачи!
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:38

Можно сделать виртуальную карту, и ни в какой джастин не ходить вообще. Из реальных минусов - только отсутствие назбиратуса, и несколько сниженные лимиты по операциям и максимальному кредитному лимиту. Если не смущает - вполне вариант. Ну и смартфон с нфс нужен, само собой. А я вот чего-то даже заинтересовался вопросом, можно ли получить пластик в дополнение к виртуалке, а не на замену ей? Именно для назбиратуса, p2p, и без кред. лимита (пусть на виртуалке остается)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 04:54

  M-Audio написав: Из реальных минусов - только отсутствие назбиратуса

Не знаю что я делаю не так, но у меня Назбиратус с виртуальной карты пополняется. Может, потому что я раньше была клиентом Банка Восток?
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:31

  wildlynx написав:
  Shaman написав:
  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення

"отделение не нужно, родной" :D

как в Моно - фоткаете документы, если все ок - то предложат забрать карту в JustIn. я ближайшие отделения нашел возле Сильпо.

и да, для начала надо скачать приложение Банк власний рахунок :)


Вначале заполняется анкета в приложении, после чего оно напишет, что теперь можно получить карту, и нарисует, в каких отделениях это можно сделать. Но, по моему опыту, не любое отделение JustIn, которое есть на карте приложения БВР, реально имеет доступ к их программе. Мне несколько раз отказывали в выдаче карты под разными предлогами (Киев, отд. 203, 364 - то нет доступа в инет, то не работает принтер ?!, то не пускает в программу банка). Наконец, посоветовали съездить в отд. 320 на Теремках. Там доступ был, карту выдали, но оформили не до конца - не сфотографировали с картой, пришлось ради этого еще раз туда ездить, иначе шаг активации карты не проходил, приложение предлагало опять получить карту. Такое впечатление, что для JustIn выдача карт БВР настолько непрофильное занятие, что не все сотрудники толком знают, как это делается. Удачи!

у меня тьфу-тьфу - все с первой попытки - еще и за 20 мин до закрытия :D
правда, в этой точке я и Моно получал.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:17

  vollena71 написав:
  M-Audio написав: Из реальных минусов - только отсутствие назбиратуса

Не знаю что я делаю не так, но у меня Назбиратус с виртуальной карты пополняется. Может, потому что я раньше была клиентом Банка Восток?

Может быть. Он не то, чтобы не пополняется, его вообще нет, и на соответствующей странице только сообщение, что он доступен для клиентов с физической картой.
M-Audio
 
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