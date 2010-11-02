Додано: Вів 29 чер, 2021 22:29

Shaman написав: 1finanсier написав: Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення Шановні, підкажіть, є в когось досвід - можна отримати картку бвр просто приїхавши у відділення

"отделение не нужно, родной"



как в Моно - фоткаете документы, если все ок - то предложат забрать карту в JustIn. я ближайшие отделения нашел возле Сильпо.



и да, для начала надо скачать приложение Банк власний рахунок "отделение не нужно, родной"как в Моно - фоткаете документы, если все ок - то предложат забрать карту в JustIn. я ближайшие отделения нашел возле Сильпо.и да, для начала надо скачать приложение Банк власний рахунок

Вначале заполняется анкета в приложении, после чего оно напишет, что теперь можно получить карту, и нарисует, в каких отделениях это можно сделать. Но, по моему опыту, не любое отделение JustIn, которое есть на карте приложения БВР, реально имеет доступ к их программе. Мне несколько раз отказывали в выдаче карты под разными предлогами (Киев, отд. 203, 364 - то нет доступа в инет, то не работает принтер ?!, то не пускает в программу банка). Наконец, посоветовали съездить в отд. 320 на Теремках. Там доступ был, карту выдали, но оформили не до конца - не сфотографировали с картой, пришлось ради этого еще раз туда ездить, иначе шаг активации карты не проходил, приложение предлагало опять получить карту. Такое впечатление, что для JustIn выдача карт БВР настолько непрофильное занятие, что не все сотрудники толком знают, как это делается. Удачи!