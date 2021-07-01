а реквизиты бвр где увидеть?
ибан?
только номер карты вижу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33
v57 Тапните по самой карте, она перевернётся и внизу будут реквизиты.
Кто-то на БВР сегодня СЭП делал? А то я одновременно кинул на Восток и БВР. На Восток деньги уже давно пришли, на БВР пусто. Раньше одновременно заходили.
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