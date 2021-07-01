а реквизиты бвр где увидеть?
ибан?
только номер карты вижу
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33
v57 Тапните по самой карте, она перевернётся и внизу будут реквизиты.
Кто-то на БВР сегодня СЭП делал? А то я одновременно кинул на Восток и БВР. На Восток деньги уже давно пришли, на БВР пусто. Раньше одновременно заходили.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:41
Re: Банк Восток
Всім + в карму за відповіді на моє питання. А ось мій досвід, може комусь теж знадобиться, хто захоче відкрити БВР. В реалі виявляється - у відділеннях Востоку карти БВР не видають - лише відділення Джастін, які вказані у додатку БВР. По термінам - від скачування додатку, фоткання документів і заповнення анкети і до отримання картки на руки - пройшло десь 1,5 - 2 години.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:55
А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно
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