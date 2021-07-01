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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:29

а реквизиты бвр где увидеть?
ибан?
только номер карты вижу
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33

  v57 написав:а реквизиты бвр где увидеть?
ибан?
только номер карты вижу

В меню на "обратной стороне" карты - "Детальні реквізити картки"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33

v57 Тапните по самой карте, она перевернётся и внизу будут реквизиты.

Кто-то на БВР сегодня СЭП делал? А то я одновременно кинул на Восток и БВР. На Восток деньги уже давно пришли, на БВР пусто. Раньше одновременно заходили.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:39

но сначала изменить масштаб :)
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v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:41

Re: Банк Восток

Всім + в карму за відповіді на моє питання. А ось мій досвід, може комусь теж знадобиться, хто захоче відкрити БВР. В реалі виявляється - у відділеннях Востоку карти БВР не видають - лише відділення Джастін, які вказані у додатку БВР. По термінам - від скачування додатку, фоткання документів і заповнення анкети і до отримання картки на руки - пройшло десь 1,5 - 2 години.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:55

А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно
Flamingo
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